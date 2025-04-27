Лавров исключил переговоры о целостности территории России

Дональд Трамп ранее указал на то, что «Украина давно потеряла Крым».

Американский президент Дональд Трамп сказал правду о принадлежности Крыма, он понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.

Российский дипломат опроверг то, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине. Он заявил, что Москва готова искать баланс интересов.

«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — заявил глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров отметил, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине идут в правильном направлении.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть ряд признаков того, что мы движемся в верном направлении», — заявил российский дипломат в интервью телекомпании CBS News.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пока мировые издания гадают, какими же в итоге будут условия мирного плана, президент США четко обозначил свою позицию по важнейшим вопросам. В интервью журналу Time он однозначно заявил — Крым останется за Россией.