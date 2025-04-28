Два самолета МЧС РФ приземлились в иранском городе, где произошел взрыв в порту

Российские спасатели посетили координационное совещание с коллегами пострадавшего государства.

Два спецборта со стороны МЧС РФ совершили посадку в Бендер-Аббасе, Иран. Они прибыли для оказания оперативной помощи в ликвидации пожара, который произошел накануне в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи. Об этом стало известно из сообщения российского посольства в республике.

«Несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас», — отметили в сообщении Telegram-канала.

Представители диппредставительства России подчеркнули, что спасатели РФ после прибытия посетили координационное совещание с коллегами из Ирана. К тому же, исходя из публикации следует, что в ближайшее время ожидается прилет третьего лайнера МЧС.

Отправить специальные спасательные борта российская сторона решила после того, как обращение об этом от иранских партнеров поступило к президенту РФ Владимиру Путину.

До этого в субботу, 26 апреля, в морском порту Ирана Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Сильная волна насела значительный урон большинству зданий в порту, а также уничтожила автомобили. По предварительной информации, в ходе происшествия погибло 40 человек, а более 1139 жителей страны получили ранения.

Губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури в воскресенье, 27 апреля, объявил всеобщий траур после трагедии. Он продлится три дня. Посольство России в Иране выразило соболезнования государству. По данным газеты The New York Times, причиной взрыва стало вещество для ракетного топлива.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве.