В Южной Корее произошло нападение на школу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 276 0

После совершенного он попытался свети счеты с жизнью.

В Южной Корее произошло нападение на школу

Фото: Reuters/Kim Soo-hyeon

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В одной из школ Южной Кореи вооруженный ученик совершил нападение на учителей и детей. Об этом передает агентство Yonhap.

«В понедельник ученик специального образования напал на людей с оружием в средней школе в Чхонджу, ранив шесть человек, в том числе директора», — говорится в сообщении.

По данным агентства, инцидент произошел утром в городе, расположенном в 110 километрах от Сеула. Юноша начал наносить ножевые ранения людям в классе.

Пострадавших госпитализировали в больницы с травмами в области грудной клетки и живота, но все они не угрожают жизни. Никто из раненых не находится в критическом состоянии.

Ученик же после преступления попытался свести счеты с жизнью, но был спасен и доставлен медицинское учреждение.

Сейчас полиция допрашивает сотрудников школы. Для обсуждения ситуации и возможного мотива провели собрание среди преподавателей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате нападения группы террористов на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира погибли 27 человек. Согласно словам одного из пострадавших, огонь по людям открыли двое неизвестных в военной форме.

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