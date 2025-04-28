Вылетные магистрали Москвы станут современнее и функциональнее — Сергей Собянин

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

Планируется постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей.

Вылетные магистрали Москвы станут современнее и функциональнее — Сергей Собянин

Фото: mos.ru

В соответствии со стратегией развития Москвы в этом году в столице приступят к комплексному благоустройству вылетных магистралей. Какие из них приведут в порядок, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«С последней реконструкции прошло 8–10 лет. Пришло время вернуться к ним и не просто подновить то, что обветшало, а сделать главные городские магистрали современнее, функциональнее, комфортнее и, конечно, добавить зелени», — отметил Сергей Собянин.

В планах — постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о замене в домах столицы больше 4000 лифтов

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