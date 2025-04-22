В домах столицы заменят больше 4000 лифтов

В 2025 году в домах Москвы планируют установить 4265 новых лифтов. Об этом пишет mos.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

В 2011 году Правительство Москвы запустило программу по замене лифтового оборудования в жилом фонде. По информации ведомства, с 2011 года в столице установили около 50 000 новых лифтов, которыми пользуются почти четыре миллиона горожан.

Кроме того, в 2025–2034 годах в регионе обновят еще 50 тысяч лифтов. Таким образом, с 2011 года в Москве заменят более 100 тысяч лифтового оборудования.

Лифты, которые устанавливают по региональной программе капремонта, производят в России. Так, в 2024 году фонд капитального ремонта заключил специальные контракты с Карачаровским механическим и Щербинским лифтостроительным заводами. Это обеспечит поставку свыше 45 тысяч современной техники в течение ближайших десяти лет.



Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме обсудили программу по замене лифтов в домах.