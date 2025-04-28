Есть идея! Как и где недорого отдохнуть с компанией на майские праздники

На отдыхе можно удачно сэкономить.

Майские праздники — отличное время для путешествий, но не всегда хочется тратить на отдых весь семейный бюджет. Как провести майские ярко и недорого, рассказал изданию Life.ru консультант по личным финансам Александр Патешман.

По мнению эксперта, один из самых выгодных вариантов — отправиться в путешествие на автомобиле. Это позволит не только гибко планировать маршрут, но и значительно сократить расходы на транспорт. Например, поездка в Грузию или Армению обойдется в среднем в 20 тысяч рублей на бензин туда и обратно. Кроме того, если ехать компанией, траты можно разделить между всеми участниками поездки.

«Если есть идея отдохнуть с друзьями, то, скорее всего, даже если у вас нет прав, у кого-то права найдутся. Можно рассмотреть в том числе и заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго», — отметил он.

Консультант также рекомендует избегать платных участков трассы М4. По его словам, это позволит сэкономить до десяти тысяч рублей за весь маршрут. Сэкономленные деньги можно будет потратить на экскурсии или приятные покупки на месте. А если добавить три дня отпуска между праздничными выходными, можно получить полноценные десятидневные каникулы.

Еще один совет от эксперта — заранее бронировать.

«Пускай вы немного потеряете в зарплате, потому что в мае отпускной день стоит не дешевле, чем, условно, в каком-нибудь июле, но получить десять дней с семьей — это стоит дорогого», — подчеркнул он.

Для максимальной экономии консультант рекомендует брать еду в дорогу и выбирать в городах групповые экскурсии или прокладывать маршруты самостоятельно.

«Маршрут просмотрел в Интернете, чем эти точки знамениты, и поехал по именно этим же точкам. Получится очень неплохо сэкономить. Для обедов и ужинов можно найти недорогие и бюджетные места по отзывам. А вот именно в дорогу еду с собой надо брать», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой маршрут выбрать для отдыха на майских праздниках.