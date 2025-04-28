В России увеличены штрафы за использование электросамокатов детьми

Российские операторы кикшеринга с сегодняшнего дня втрое увеличили штрафы за использование электросамокатов детьми.

Как пишут «Известия», теперь придется платить не десять, а тридцать тысяч рублей. Исключение — Москва. В столице уже наказывают на сто тысяч.

Компании усиливают контроль, потому что, по их собственной статистике, дети до 16 лет — самая аварийная категория. Как пишет газета, в будущем сервисы по аренде электросамокатов хотят ввести подтверждение личности клиентов через «Госуслуги». Такая мера полностью закроет доступ несовершеннолетним.