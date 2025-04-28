Неожиданный шаг: новость о предстоящем перемирии вызвала широкий резонанс в мировых СМИ

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Новость о грядущем перемирии стала главной во всех ведущих мировых средств массовой информации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Французские, британские, немецкие и американские издания пытаются осмыслить значение мирной инициативы России, приуроченной ко Дню Победы.

Новость о грядущем перемирии стала главной во всех ведущих мировых средств массовой информации — от американских до европейских. Для западных журналистов инициатива президента России Владимира Путина, похоже, стала неожиданностью. Они соревнуются в заголовках.

В американской The New York Times пытаются связать новости с усилиями президента США Дональда Трампа. В то же время авторитетная немецкая Süddeutsche Zeitung все же отмечает: даты выбраны, естественно, не случайно и приурочены к 9 Мая. То же самое пишет и британская The Telegraph. Новость о перемирии также и на страницах французской Le Monde, и в разделе «главное» китайского Xinhua.

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