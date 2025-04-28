Секрет мужской силы: какой продукт повышает уровень тестостерона

Диетолог Бобровский: тыквенные семечки снижают риск мужского бесплодия
Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha
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Об интимной жизни человека можно многое сказать, лишь открыв его холодильник.
Тыквенные семечки в рационе снижают риск мужского бесплодия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог Андрей Бобровский.
Врач подчеркнул, что в этом продукте есть инсулин, а также микроэлементы, которые увеличивают подвижность сперматозоида. Помимо этого, на мужское здоровье оказывают влияние и содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк, а также Омега-3 и Омега-6, магний и калий. Они благотворно влияют на сосудистую систему, повышая тестостерон.
Диетолог добавил, что тыквенные семечки содержат аминокислоту L-аргинин, которая улучшает кровообращение органов малого таза.
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