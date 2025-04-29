Американский лидер пообещал нанимать «самых компетентных патриотов».

Президент США Дональд Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации, к которым она пришла за первые 100 дней занимаемой им должности. Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что управление кадров президента превзошло 80% всех политических наймов в наших крупнейших департаментах, включая министерство юстиции, госдепартамент, оборону, казначейство, министерство по делам ветеранов и министерство торговли США», — отметил политик.

При этом он дал обещание в дальнейшем принимать в свои ряды исключительно «самых компетентных, трудолюбивых патриотов», которые помогут Штатам вновь вступить в «золотой век».

До этого в субботу, 26 апреля, газета The New York Times писала, что рейтинг одобрения американского президента гражданами — 42%. Тогда как 54% опрощенных заявили о превышении Трампом полномочий. Большинство избирателей посчитали, что лидер государства не понимает их повседневные проблемы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп прогнал главу Франции Эммануэля Макрона перед разговором с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане.