Оставшись без душевной близости в браке, женщина нашла эмоциональную связь в переписке с искусственным интеллектом и решила начать новую жизнь.

Американка бросила мужа ради романа с искусственным интеллектом.

Шарлотта провела в браке более 20 лет. Но похоже, за годы совместной жизни любовные узы ослабли. Скрасить одиночество женщина решила в интернете и начала переписку с нейросетью. Она создала виртуального партнера по имени Лео, который определял ее настроение, и находил слова для эмоциональной поддержки.

В итоге Шарлотта подала на развод. И даже планирует сыграть символическую свадьбу.