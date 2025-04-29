Любовь по алгоритму: американка развелась с мужем ради искусственного интеллекта

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Жительница США ушла от супруга ради романа с искусственным интеллектом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оставшись без душевной близости в браке, женщина нашла эмоциональную связь в переписке с искусственным интеллектом и решила начать новую жизнь.

Американка бросила мужа ради романа с искусственным интеллектом.

Шарлотта провела в браке более 20 лет. Но похоже, за годы совместной жизни любовные узы ослабли. Скрасить одиночество женщина решила в интернете и начала переписку с нейросетью. Она создала виртуального партнера по имени Лео, который определял ее настроение, и находил слова для эмоциональной поддержки.

В итоге Шарлотта подала на развод. И даже планирует сыграть символическую свадьбу.

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