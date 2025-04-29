«Принц Микаэль»: Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые показали сына

Мальчик невероятно похож на звездного папу.

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые показали двухлетнего сына Микаэля. Об этом стало известного из личного блога Павла в сети.

Знаменитости преподнесли преданным поклонникам неожиданный сюрприз, впервые показав лицо своего младшего сына Микаэля. Два года семья тщательно оберегала приватность ребенка, избегая публикаций его фотографий в соцсетях, однако в честь второго дня рождения мальчика звезды сделали исключение.

В День рождения крохи родители поделились трогательным видео в своих аккаунтах. Ролик, наполненный нежными моментами из жизни малыша, мгновенно растопил сердца подписчиков. Кадры с первых шагов, игр и улыбок ребенка сопровождались теплыми поздравлениями от Прилучного и Брутян.

«Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями», — написала Зепюр Брутян.

Она также обратилась к сыну с просьбой беречь внутри себя волшебство, чудо, свет, продолжать напевать любимые песенки и радовать родителей своим жизнелюбием.

Фанаты, давно гадавшие, на кого похож Микаэль, наконец получили ответ: в чертах мальчика угадывается сходство с отцом. Мальчик унаследовал от Прилучного, как минимум, огромные голубые глаза.

Решение раскрыть лицо сына стало для пары символичным шагом, подчеркивающим доверие к своей аудитории. Теперь в их социальных сетях, помимо старших детей, будет чаще появляться и младший член семьи, чье взросление поклонники смогут наблюдать вместе с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брутян показала романтичный сюрприз от Прилучного.

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