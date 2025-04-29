Прощание с генерал-лейтенантом Москаликом состоялось в Подмосковье

Церемония прощания с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщили в Минобороны России.

На территории Федерального военного мемориала «Пантеон» собрались руководящий состав Минобороны России и Генерального штаба Вооруженных сил РФ, а также представители центральных органов военного управления, сослуживцы погибшего и ветераны Вооруженных Сил РФ.

Ярослав Москалик погиб 25 апреля. За годы службы он прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

С 2002 по 2005 год Москалик участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2015-м он принимал участие в планировании военной операции в Сирии и содействовал урегулированию сирийского конфликта. С началом специальной военной операции (СВО) он возглавлял дежурную смену Группы боевого управления Генштаба.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны Москалик был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги» и многими другими государственными наградами.