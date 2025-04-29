По мнению американского лидера, его российский коллега готов к сделке, в отличие от украинского.

Вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным проще, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе интервью с журналистом Гленном Беком. Эта беседа была размещена в соцсети Х. По мнению Трампа, его российский коллега готов к заключению мирного соглашения в то время как глава киевского режима «начинает кричать» в Овальном кабинете, требуя больше поддержки.

«Я бы сказал, что пока с ним (Путиным) было легче иметь дело, чем с Зеленским», — сообщил Трамп.

Как отметил президент США, Россия в отличие от Украины обладает очень мощной военной силой, большим количеством военных и боевой техники. При этом именно с российской стороны ощущается желание прекратить конфликт, а Владимир Зеленский хочет только новых вооружений и гарантий безопасности от Соединенных Штатов.

«Гарантии? Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку. Он просит все больше и больше, но при этом у него нет карт, как вы знаете. Вы видите, что там происходит. У него нет козырей», — отметил Трамп.

Несколькими днями ранее американский лидер уже говорил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, что договоренности с Москвой практически достигнуты. При этом, по его словам, Зеленский провоцирует новый спор и отдаляет сделку, отказываясь признать Крым российской территорией.

Согласен с мнением об агрессивной позиции Киева и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как ранее писал 5-tv.ru, дипломат заявил о попытках режима Зеленского сорвать перемирие под прикрытием Брюсселя.