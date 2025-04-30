Необычный конкурс: в Бельгии выбрали самых виртуозных исполнителей крика чаек

Задача участников — максимально точно повторить характерный громкий звук.

В Бельгии выявили самых виртуозных исполнителей крика чаек. Конкурсанты из 13-ти стран месяцами наблюдали за шумными птицами, изучали их повадки — и подражали пернатым перед зеркалом. Все ради этой минуты славы.

Задача участников — максимально точно повторить характерный громкий крик. Схожесть с оригиналом оценивало жюри. За идеальное исполнение — присуждали 75 баллов. Еще 25 — за костюмы и артистизм.

Столь необычным способом — организаторы решили изменить отношение людей к этим птицам. Многие считают поведение чаек — раздражающим. Забывая об их важной роли в экосистеме. К тому же, именно человек оставляет на улицах мусор, который и привлекает целые стаи шумных пернатых.