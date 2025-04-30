Дональд Трамп оценил усилия сторон по урегулированию конфликта на Украине

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В интервью ABC News президент США отметил, что Москва демонстрирует готовность к переговорам, а Киев выдвигает все больше требований.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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О мирных намерениях нашей страны сегодня заявил президент США Дональд Трамп. В интервью ABC News глава Белого дома прямо заявил: Россия стремится к миру на Украине. А в беседе с журналистом Гленном Бэком Трамп рассказал, кто идет на контакт, а кто откровенно вредит урегулированию.

«Президент Украины Владимир Зеленский просит все больше и больше, но при этом у него нет козырей. Вы знаете, какая сейчас ситуация на Украине. Пока что с президентом России Владимиром Путиным было легче иметь дело, чем с Зеленским», — заявил глава США.

Однако пока что из-за Киева и его европейских покровителей урегулирование конфликта затянулось. Белый дом уже открыто объявил, что может выйти из переговорного процесса, если он не продвинется. А вот на митинге в честь первых ста дней президентства Трамп так и не дал конкретики по ключевым вопросам. Вместо этого глава Белого дома, как обычно, устроил настоящее шоу: обвинил во всех проблемах бывшего президента США Джо Байдена, исполнил свой фирменный танец и даже представил гостям новые кепки с надписью «Американский залив». Указ о переименовании Мексиканского залива Трамп издал в самом начале своего нового срока.

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Дональд Трамп оценил усилия сторон по урегулированию конфликта на Украине

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