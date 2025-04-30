Фиктивные оценки: в Педиатрическом университете Петербурга выявлена масштабная коррупционная схема

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Следователи вышли на десятки подозреваемых, часть из которых уже дала признательные показания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Коррупционный скандал в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Силовики задержали преподавателей и студентов, подозреваемых во взятках за сдачу экзаменов и зачетов. Следствие вскрыло схему с посредниками, а также связь с прошлогодним делом, по которому уже была осуждена доцент этого вуза. И теперь правоохранители нашли новых фигурантов, а незаконная система торговли оценками оказалась глубже, чем предполагалось изначально. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Камиллы Байчибаевой.

Весь день студенты Педиатрического университета по одному приходят в следственный комитет отвечать на неудобные вопросы. Некоторые прикрывают лица, завидев камеры.

Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве вышло на новый круг, и в нем теперь уже почти три десятка фигурантов. Следователи выяснили, что успешную сдачу зачетов и экзаменов некоторые студенты оплачивали по «прайсу»: от 10 до 80 тысяч рублей. Сами универсанты рассказывают: тем, кто хотел получить только диплом, а не знания, пришлось бы заплатить 600–650 тысяч рублей за шесть лет обучения.

Скандал грянул в феврале прошлого года. Бывшая теперь доцент кафедры анатомии человека Ольга Смирнова проставила зачеты по предмету «Анатомия» восьмерым студентам, за что получила в общей сложности 65 тысяч рублей. Но воспользоваться деньгами не успела — ее задержали. Размер определенного судом в качестве наказания штрафа оказался больше взятки в десять раз — 650 тысяч рублей. Ольгу Смирнову лишили права преподавать на три с половиной года.

«Мы всячески способствуем правоохранительным и следственным органам в решении всех задач, потому что заинтересованы в полном очищении своих рядов от недобросовестных людей. Безусловно, это бросает определенную тень на университет», — отметил проректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Валентин Сидорин.

А в 2023 году преподаватель вуза получил 71 тысячу рублей через посредника за фиктивные оценки.

«Следователями проведен комплекс мероприятий, в ходе которых установлены двое преподавателей, которые привлечены к уголовной ответственности по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), а также студенты, передававшие им деньги через посредника», — заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу Юлия Кольникова.

Меру наказания определят после того, как закончится следствие. А вот смогут ли продолжать обучение причастные к делу студенты — должен решить университет. Скорее всего, они будут отчислены. Что касается преподавателей, если вину докажут, закон определит для них размер штрафа и срок, в который они не смогут преподавать. Но, по словам специалистов, судимость фактически лишает преподавателя профессии.

«В образовательных организациях его уже никто не сможет принять на работу просто, а если частная практика, ну там, естественно, он сможет как-то работать — репетитором, еще кем-то там, в частном формате. В сообществе об этом становится довольно быстро известно, это так называемая черная метка», — объяснил председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

Следственные действия продолжаются, и какие еще суммы и фамилии всплывут — пока неизвестно. Осталось понять, как будущим пациентам избежать встречи с недоучками, которые вместо честной сдачи экзаменов пошли на обман.

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