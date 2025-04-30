Дело Тлиашиновой: коуч Киркорова объявлена в розыск из-за неуплаты налогов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

На блогера Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело за неуплату налогов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер задолжала 431 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело на коуча по личностному росту Инну Тлиашинову. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму в 431 миллион рублей, сообщили в СК по Московской области.

Коуч объявлена в розыск. Сейчас она находится за пределами России, поэтому правоохранители настаивают на ее заочном аресте. Власти уже обращали внимание на деятельность Тлиашиновой — в январе 2024 года депутаты Госдумы направили запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить, соблюдает ли блогер налоговое законодательство.

Незадолго до этого охранники Тлиашиновой напали на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову в ходе мероприятия «Инна Ленд». Известно, что журналистка расследовала деятельность коуча. Медики диагностировали у Наталии множественные ушибы и подозрение на сотрясение мозга после нападения.

Инна Тлиашинова называет себя психологом и бизнес-коучем. Она является автором методики «Мастер разборов», с помощью которой люди определяют причину своих неудач и трансформируют их, таким образом достигая успеха.

В 2020 году Тлиашинова основала Международную академию «Мастер разборов». В числе ее клиентов множество известных личностей, в том числе народный артист РФ Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФНС попросили проверить на налоги блогера Инну Тлиашинову.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025

Последние новости

13:01
Российские военные освободили населенный пункт Новое в ДНР
12:43
Дело Тлиашиновой: коуч Киркорова объявлена в розыск из-за неуплаты налогов
12:32
Врачи Петербурга начали применять 3D-импланты для восстановления позвоночника
12:21
Дело с душком: нелегальную рыбную ферму нашли в подвале многоэтажки в Ярославле
11:43
ФСБ задержала украинских агентов, готовивших покушение на участника СВО
11:06
Опасный вид транспорта: кому нельзя ездить на самокате

Сейчас читают

Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
«В «Великании»: звезды на красной дорожке спортивной драмы «Финал»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака