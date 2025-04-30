Дело Тлиашиновой: коуч Киркорова объявлена в розыск из-за неуплаты налогов

Блогер задолжала 431 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело на коуча по личностному росту Инну Тлиашинову. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму в 431 миллион рублей, сообщили в СК по Московской области.

Коуч объявлена в розыск. Сейчас она находится за пределами России, поэтому правоохранители настаивают на ее заочном аресте. Власти уже обращали внимание на деятельность Тлиашиновой — в январе 2024 года депутаты Госдумы направили запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить, соблюдает ли блогер налоговое законодательство.

Незадолго до этого охранники Тлиашиновой напали на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову в ходе мероприятия «Инна Ленд». Известно, что журналистка расследовала деятельность коуча. Медики диагностировали у Наталии множественные ушибы и подозрение на сотрясение мозга после нападения.

Инна Тлиашинова называет себя психологом и бизнес-коучем. Она является автором методики «Мастер разборов», с помощью которой люди определяют причину своих неудач и трансформируют их, таким образом достигая успеха.

В 2020 году Тлиашинова основала Международную академию «Мастер разборов». В числе ее клиентов множество известных личностей, в том числе народный артист РФ Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФНС попросили проверить на налоги блогера Инну Тлиашинову.