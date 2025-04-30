Тотальный контроль: цензура в Европе стала предметом обсуждения на площадке ООН

Журналисты и политические активисты в Германии, Британии и Италии сталкиваются с уголовным преследованием за сатиру и инакомыслие.

Цензура в свободной и демократичной Европе приобретает уже абсолютно извращенные черты. Ситуацию в Германии открыто сравнивают с временами официального правления нацистов. В Великобритании по 30 арестов за сообщения в Интернете каждый день. В Италии готовы арестовать даже того, кто пошутит над ростом премьера. Об агонии свободы слова по-европейски — в материале корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Картинка, ставшая пророческой: семь месяцев условно и публичные извинения. Таков приговор за фотожабу на министра внутренних дел Германии Нэнси Фэзер на фоне протестов с табличкой с надписью: «Я ненавижу свободу слова!».

На деле именно так и вышло: автор мема — шеф-редактор консервативного портала Deutschland-Kurier Дэвид Бендельс — из политического журналиста стал политически преследуемым. Еще и штраф выписали — 60% его годового дохода.

Немецкий медиаэксперт, философ Норберт Больц сравнивает это с худшими страницами истории своей страны.

«Сегодня в ФРГ свобода слова ограничена так же, как во времена Германской империи и при нацистах», — заявил он.

И вроде бы все по закону: параграф 188 Уголовного кодекса ФРГ «Оскорбление представителей власти». Именно по нему теперь и судят за мемы.

«Очевидно, что это была шутка. Все понимали, что это была шутка. И отправлять журналиста в тюрьму, даже условно, за сатиру — это полное нарушение всех норм права, которые определяют конституционное государство», — считает юрист по СМИ Йоахим Николаус Штайнхефель.

Коллеги по цеху называют приговор «роковым сигналом» для всех, кто еще осмеливается критиковать власть. А в оппозиционной «Альтернативе для Германии», которой симпатизирует Бендельс, в знак солидарности со своим сторонником снимают «тик-ток» на злобу дня:

«Нэнси Фэзер ненавидит свободу слова. Дэвид Бендельс защищает свободу слова».

«В Германии идет волна сопоставимых дел. Министры массово подают иски по 700 — 800 тысяч. Они не могут жить с критикой и хотят, чтобы государство за нее наказало», — отметил Штайнхефель.

Судят за сатиру, преследуют за неподходящую точку зрения. Отличился и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Когда его помощник попытался выгнать неугодных журналистов с брифинга, остальные демонстративно покинули зал. Сменщица одиозного премьера Лиз Трасс на своей политической пенсии, наоборот, решила выступить ярой поборницей свободы слова в довольно извращенной форме: создает целую социальную сеть, чтобы цензурировать традиционные СМИ.

«Страна потерпит крах, если СМИ вроде Guardian, Times и BBC не будут исправлены», — заявила бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Не отстает и Италия. Там журналисту присудили пять тысяч евро штрафа за насмешку над ростом премьер-министра Италии Джорджии Мелони. И все это исходит от тех же самых политиков, которые держались за руки, произнося Je suis Charlie в память о жертвах Charlie Hebdo, убитых за карикатуры на пророка Мухаммеда. А теперь Европа сама мстит за то же самое, как будто это и есть новая норма Европейского союза — сдержанная диктатура под флагом демократии.

«Благие намерения не оправдывают законов о правде. Основные права — это права граждан по отношению к государству, а не наоборот», — подчеркнул публицист и журналист Дениз Юджель.

Пугающая частота «профилактических задержаний» журналистов и травля разоблачителей, особенно в отношении тех, кто слишком глубоко копает. Ричард Медхерст — британский журналист сирийского происхождения, автор расследований о международных конфликтах. Его дважды задерживали в Лондоне и Вене, обвиняя в «связях с ХАМАС» за репортажи о Газе. У него изъяли технику, рукописи, заблокировали источники, держали в изоляции.

«Я не террорист, я журналист. Они это прекрасно знают. Это несоразмерное насилие, это нападение на свободу слова, на демократию», — заявил британский журналист Ричард Медхерст.

Теперь ему грозит до 30 лет.

«Мне заткнули рот. Это была высшая форма цензуры — отобрать у журналиста возможность жить и работать», — добавил журналист.

Международная оценка уже дана в ООН — Россия прямо обвинила Запад в цензуре и окончательной утрате своей основополагающей ценности.

«Так называемые демократические государства вразрез со своими международными обязательствами установили тотальный контроль над информацией и СМИ, придумывая все новые изощренные формы давления на неугодные им медиа», — заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Так стоит ли удивляться обилию мемов на эту тему, когда сама свобода слова становится карикатурной? Правительство Великобритании уже в открытую и на полном серьезе предупреждает: прежде чем публиковать контент, как следует подумайте.