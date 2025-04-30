Скрытые проблемы: о каких серьезных заболеваниях сигнализируют синяки под глазами

Чтобы избежать пагубных последствий для здоровья, важно вовремя обратиться к врачу.

Синяки под глазами могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, в частности — о патологии печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, синяки под глазами в большинстве случаев являются следствием перелома основания черепа, верхней челюсти и костей глазницы. В то же время они могут указывать и на болезни сердечно-сосудистой системы и печени.

«Теоретически при нарушении проницаемости сосудистого русла при заболеваниях печени могут возникать диапидезные кровотечениях, при которых элементы крови просачиваются через сосудистую стенку в разных местах. При таких заболеваниях отсутствует выработка белков, поддерживающих онкотическое давление, из-за чего не происходит кровотечение», — рассказал Александр Умнов.

Отдельно хирург отметил то, что синяки под глазами не указывают на болезни почек. Их признаками являются отеки.

Наиболее распространенной причиной смерти людей специалисты называют именно сердечно-сосудистые заболевания. По данным Росстата, за 2022 год от таких недугов из жизни ушли более 800 тысяч человек, что составило 43,8% всех смертей.

Ранее 5-tv.ru писал о то, что алкоголь и жирное мясо — удар по печени и пищеварению. Врач-эндокринолог рассказала, почему с шашлыком нельзя пить пиво и как не испортить себе праздники.