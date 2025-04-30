«Бандитизм и шантаж»: Захарова отреагировала на угрозы ЕК в адрес Вучича из-за визита в Москву

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Диана Исаченкова
Диана Исаченкова 14 0

Вучич не отказывается от визита в Москву, несмотря на давление из ЕС

«Бандитизм и шантаж»: Захарова о реакции ЕС на поездку президента Сербии в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент Сербии не собирается отказываться от своих планов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила угрозы Еврокомиссии в адрес президента Сербии Александра Вучича. В своем Telegram-канале она назвала подобные методы давления «бандитизмом» и сравнила их с действиями мафии и шантажистов.

Сербия традиционно поддерживает тесные исторические и культурные связи с Россией, особенно в контексте Второй мировой войны и борьбы с нацизмом. В последние годы страна балансирует между стремлением к интеграции в Европейский союз и сохранением партнерства с Москвой.

Захарова подчеркнула, что если Еврокомиссия действительно уважает демократические принципы, то должна уважать и волеизъявление народа Сербии, а не прибегать к диктаторским методам. Она выразила обеспокоенность тем, что подобное отношение к странам-кандидатам в ЕС демонстрирует истинное лицо Брюсселя и может привести к зависимости государств от «еврохулиганов».

Ранее в тот же день представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что визит Вучича в Москву может негативно сказаться на перспективах вступления Сербии в ЕС. Член ЕК по вопросам расширения Марта Кос уже объяснила сербскому лидеру возможные последствия поездки.

Сам Вучич еще 16 апреля признался, что сталкивается с серьезным давлением из-за своего решения посетить Москву в День Победы, однако отказался менять планы, отметив, что для сербов важно почтить память о победе над нацизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова указала на уничтожение в Эстонии памяти о совместной борьбе с фашизмом.

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