Путин указал на опасность национализма

Национализм является первой стадией нацизма, в отличие от патриотизма, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Национализм — первая стадия к нацизму, в отличие от патриотизма», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что национализм основан на ненависти к представителям других этносов. Одновременно с этим, по словам Владимира Путина, патриотизм предполагает только любовь к своей Родине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе для встречи с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Великой Победы.

Перед встречей гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил президенту экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.

На встрече Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне "триумфом советского и российского народа".