США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Переговоры между странами продолжались почти три месяца. Их договор предполагает создание совместного инвестиционного фонда реконструкции.

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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США и Украина достигли соглашения о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов. Подписание документа подтвердили американский Минфин и украинское Минэкономразвития. Обсуждение сторонами условий договора продолжались с начала февраля. Он предполагает создание совместного инвестиционного фонда реконструкции.

Как отмечается в заявлении Минфина США, под руководством президента Дональда Трампа ведомство и Международная корпорация финансирования развития США (DFC) будут сотрудничать с правительством Украины для завершения управления программой партнерства.

Также подчеркивается, что в знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Штатов оказал Киеву, это экономическое партнерство станет гарантом ускорения процесса восстановления Украины за счет общих активов. В публикации сказано: администрация Трампа данным соглашением сигнализирует о приверженности прочному миру на территории раздираемой конфликтом страны.

Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе добыче алюминия, графита, нефти и природного газа. Обозреватели считают договор критически важным для Киева, так как он поспособствует расположению Трампа, стремящегося завершить конфликт, по отношению к Киеву.

Ранее 5-tv.ru объяснял, за что журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского «врагом США».

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