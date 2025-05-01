«Своих родителей никем не считает»: отец Тиммы рассказал о сущности Седоковой

По словам горюющего родителя, звезда проявляла профессионализм артистки как на работе, так и дома.

Певица Анна Седокова — двуличный человек. Об этом отец ушедшего из жизни баскетболиста и экс-супруга звезды Яниса Тиммы рассказал во время одного из телешоу.

Родитель покойного спортсмена сообщил, что артистка тщательно скрывает свою истинную природу, демонстрируя милое и дружелюбное поведение только когда это ей выгодно. По его словам, Седокова, будучи заботливой и любезной в моменте, проявляла совершенно другой характер в частной жизни и в отношениях с Янисом. Одним из ярких примеров в их взаимоотношениях стал эпизод, когда Анна бросилась в объятия к свекру, а после его ухода из гостей, заблокировала номер мужчины в телефонной книжке.

«Такая была цель — отстранить от семьи. Она своих родителей никем не считает. Поначалу мы хорошо относились к друг другу. Я приезжал в гости, сидел у них на кухне, видел ее в халате домашнем», — рассказал отец Тиммы в рамках шоу на федеральном канале.

Такое поведение вызывает недоумение у многих. Как может человек, который на первый взгляд кажется душевным и отзывчивым, вести себя столь холодно и равнодушно за закрытыми дверями? В истории Седаковой и ушедшего из жизни Тиммы вопросов больше, чем ответов. Несмотря на то, что с момента смерти спортсмена прошло уже почти полгода, страсти вокруг некогда близких к нему людей не утихают.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова решила улететь из России без обратного билета.