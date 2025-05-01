Собянин: Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 16 0

В честь юбилея во дворце Шереметевых проходят концерты, экскурсии, фотовыставка.

Собянин: Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

Фото: mos.ru

Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет. О некоторых его особенностях рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Это редкий пример сохранившегося деревянного усадебного дома XVIII века. Он был выполнен в стиле раннего русского классицизма — обычно такие здания строились из камня», — отметил Мэр Москвы.

В летнее время во дворце проходили пышные праздники и приемы именитых гостей. Их посещали императрица Екатерина II, польский король Станислав Понятовский, австрийский император Иосиф II.

Среди уникальных экспонатов — комод из Малого Трианона, небольшого дворца французской королевской резиденции в Версале. Он был создан Фердинандом Швердфегером для королевы Марии-Антуанетты. Изготовленные им предметы — одни из самых известных произведений европейской мебели конца XVIII века.

Отдельного внимания заслуживает паркет дворца. В каждой комнате у него особенный рисунок: визуально объемный орнамент, узор из нескольких пород древесины, в том числе мореного дуба, «танцующий» паркет и многое другое.

Сохранились также подлинные элементы интерьеров: печи и камины, декоративная живопись, резьба по дереву, лепнина, выполненная из папье-маше, зеркала и светильники.

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