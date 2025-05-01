«Цинизм и жестокость»: Захарова о решении властей Львова об эксгумации останков героев ВОВ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 25 0

Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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По решению городского совета останки перезахоронят на Голосковском кладбище.

Эксгумация останков советских солдат на «Холме славы» во Львове наглядно демонстрирует аморальную сущность киевского режима и его западных кураторов. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила дипломат, образ героя на современной Украине радикально изменился.

«Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — сказала Захарова.

О ситуации во Львове прежде сообщили представители интернет-издания «Страна.ua». Отмечалось, что решение об эксгумации останков советских военных, которые погибли во время освобождения города во время Великой Отечественной войны (ВОВ), принял городской совет. Речь идет о 220 одиночных и четырех братских могилах.

Работы по переносу мемориала «Холм славы», одного из крупнейших памятников советским воинам в западной части Украины, начались 23 марта. Продлятся они, по предварительным прогнозам, два месяца. Солдат перезахоронят на Голосковском кладбище.

Борьба с исторической памятью ведется не только на Украине. Накануне празднования 80-летия Победы в ВОВ свой вклад в это дело сделали власти Латвии. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Риге разработан целый план по массовому уничтожению мемориалов в честь воинов Великой Отечественной.

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