Мосгорсуд прекратил дело в отношении комика Поперечного* о дискредитации армии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

В ноябре юмориста оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за поста в социальных сетях.

Мосгорсуд прекратил дело в отношении комика Поперечного* о дискредитации армии

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Московский городской суд принял решение прекратить рассмотрение административного дела в отношении комика Данилы Поперечного*. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что юмориста обвиняли в дискредитации российской армии. В ноябре его штрафовали его на 50 тысяч рублей из-за поста в социальных сетях об Украине. Однако в связи отсутствием событий правонарушения дело закрыли.

В июне комик был включен в реестр иностранных агентов. Одной из причин внесения его в соответствующий список стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

Еще в 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил соотечественников, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял. В то же время он выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд наложил арест на денежные средства, которые находятся на счетах блогера Ильи Варламова*.

* — признан в РФ иноагентом.
 
 

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