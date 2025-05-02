«Большая афера»: США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

NYT: в США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до $800

«Большая афера»: США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров

Фото: Reuters/Allison Bailey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белом доме такой способ назвали мошенничеством.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило о беспошлинном ввозе товаров из Китая стоимостью до 800 долларов. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, в Штатах действует правило «de minimis», обеспечивающее перевозку товаров без взимания дополнительной суммы. Это распространяется на вещи с таможенной стоимостью до 800 долларов при условии, если они поставлялись напрямую потребителям или малым предприятиям. Когда были введены пошлины, то компании прибегали к этой лазейке.

В 2023 году таможенная и пограничная служба США обработала миллиард таких посылок, чья средняя стоимость составляла 54 доллара. Однако на заседании в Белом доме Трамп назвал такую лазейку «мошенничеством». Поэтому в пятницу администрация президента официально запретила возможность приобретать дешевые товары из Китая без оплаты налога.

«Это большая афера против нашей страны, против действительно малого бизнеса. И мы закончили, мы положили этому конец», — сказал он.

Он отметил, что этой лазейкой активно использовали наркоторговцы, отправляя товар без необходимости предоставлять информацию о доставке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что совет директоров Tesla ищет нового гендиректора на замену предпринимателю Илону Маску.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам з...

Последние новости

18:03
В Дагестане задержали предпринимателя, организовавшего смертельный тур на катере
17:40
Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о Второй мировой войне
17:22
Кто отец? Визажистка Галустяна опубликовала фото с округлившимся животом
17:00
Уважайте и цените себя: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 мая
16:45
«Большая афера»: США отменили последнюю лазейку для ввоза китайских товаров
16:21
Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Сейчас читают

Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака