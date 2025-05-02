Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Ученики столичных школ завоевали рекордное количество дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников. О достижениях юных горожан рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

«Подведены итоги по всем 24 предметам. У сборной столицы 332 диплома победителей и 1531 — призеров. Абсолютными победителями признаны 34 москвича», — написал Сергей Собянин.

В этом году в финале олимпиады приняли участие свыше трех тысяч школьников из столицы. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. 111 членов сборной Москвы завоевали дипломы по двум и более предметам.

Впервые больше половины учебных заведений столицы подготовили победителей и призеров олимпиады. В это году число таких школ выросло до 277.

Ребята получили на 532 диплома больше, чем в 2024 году. Результат стал рекордным для москвичей за всю историю олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое интеллектуальное состязание в стране. Дипломы призеров и победителей действительны в течение четырех лет и дают выпускникам право поступить без экзаменов в любой российский вуз или получить 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильному предмету.

«Поздравляю ребят и наставников! Желаю новых успехов!» — заключил Сергей Собянин.