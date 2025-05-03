И смех и грех: Трамп «избрал» себя на пост Папы Римского

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 49 0

Трамп опубликовал фотографию в образе Папы Римского

Затем — Господь Бог: Трамп опубликовал свое изображение в образе Папы Римского

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Глава Белого дома уже изъявлял желание стать понтификом.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором предстал в образе Папы Римского. Необычный пост он показал на своей странице в социальной сети Truth Social.

На изображении, которое, предположительно, создали с использованием нейросетей, Трамп сидит на позолоченном стуле в белом одеянии Папы с традиционной митрой на голове и с большим золотым крестом на шее.

Фото: Соцсети

Правая рука поднята в жесте благословения, а на пальце красуется кольцо, напоминающее перстень понтифика. Впрочем, никакой подписи глава Белого дома не оставив, по всей видимости, слова излишни и фото говорит само за себя.

При этом американский лидер не так давно упоминал, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским. А также добавил, что у него нет предпочтений по кандидатам на пост понтифика.

«Я бы хотел быть Папой Римским. Я был бы своим главным выбором», — ответил он журналистам.

Прошлого Папы Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Похороны прошли 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Закрытые выборы нового понтифика проведут 7 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

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