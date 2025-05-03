Новый Playbоу: вдова Хью Хефнера собирается снова выйти замуж

Свадьбу планируется провести в 2026 году.

Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера — Кристал — собирается выйти замуж спустя восемь лет после смерти магната. Об этом она рассказала в беседе с Daily Mail.

Издателя не стало 27 сентября 2017 года Он умер на 92-м году жизни. Модель после этого переехала на Гавайи, где в 2024-м через общих друзей познакомилась с бизнесменом Джеймсом Уордом.

Предложение мужчина сделала 25 апреля за несколько дней до дня рождения Кристал, которой исполнилось 39 лет. Он решил подойти к вопросу творчески и сделал романтический сюрприз дома.

На лестнице женщина увидела заметки, в которых Джеймс писал нежные признания в чувствах и тонко намекал на совместную жизнь в качестве мужа и жены.

«Я уже плакала, когда добралась до финальной карты, которая ждала меня на палубе с видом на волны. Сначала я подумала, что это ранний сюрприз на день рождения», — сказала она.

Но самым трогательным моментом для модели стало, когда избранник опустился на одно колено, назвал девичью фамилию Кристал — Харрис — и подарил роскошное кольцо с бриллиантом в шесть карат. Оказывается, для знаменитости очень важным является то, что она не потеряла свою личность, став в прошлом супругой звезды.

«Меня зовут Кристал Харрис, а не Кристал Хефнер. И я никогда больше ни для кого не потеряю свою индивидуальность. Джеймс поддерживает меня в том, чтобы я была Кристал Харрис. Он феминист, как и я», — сказала Кристал.

Пара собирается пожениться в 2026 году. Однако дата торжества и подробности пока не раскрываются.

К слову, создатель эротического журнала женился на Кристал в 2012 году, когда ей было 26 лет, а ему 86. Для Хефнера этот брак являлся третьим.

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