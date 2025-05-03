Проверка для Киева: Песков объяснил смысл предложений России о перемирии

Москва будет ждать действий.

Поступающие от российской стороны предложения о перемирии, в том числе майском — к 80-летию Победы — проверка готовности Украины к поиску путей урегулирования конфликта для достижения устойчивого мира. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Москва будет ждать от Киева недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни в Мае.

Президент России Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие на время празднования 80-летия Победы в ВОВ. Президент Украины Владимир Зеленский его предложение отклонил, заявив о необходимости 30-дневного перемия.