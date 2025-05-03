По словам президента Украины, он не может гарантировать безопасность мировым лидерам, которые решат посетить парад Победы.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского против перемирия на 9 мая — классическая угроза террориста мирового масштаба. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву», — объяснила она.

Захарова добавила, что Зеленский угрожает не только главам государств, но и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия.

После каждого теракта на территории России украинские спецслужбы заявляют, что причастны к нему, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. В связи с этим слова о том, что Зеленский «не может гарантировать безопасность в РФ», так как эта территория — не его зона ответственности, являются прямой угрозой.

«Все, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой», — добавила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о Второй мировой войне.