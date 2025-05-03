Не было прав: в Дагестане арестовали организатора смертельной прогулки на катере

В результате инцидента погибла одна туристка.

В Махачкале арестовали организатора прогулки на катере по Сулакскому каньону, во время которой погибла женщина. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, то есть по 2 июня», — говорится в сообщениии пресс-службы судов республики Дагестан.

Прогулочная лодка врезалась в скалу 28 апреля. На момент столкновения на ее борту находились семь пассажиров. Жительница Ярославской области погибла. Остальные шестеро отдыхающих получают медицинскую помощь в местной больнице.

На данный момент водитель катера уже задержан и отправлен под домашний арест. Предприниматель нанял его для управления катером, однако у мужчины не было прав на управление маломерными суднами.

Правохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства гибели туристки. Начались проверки соблюдения требований безопасности при организации водных экскурсий.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте выросло до восьми.