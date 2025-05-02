Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте выросло до восьми

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Одного человека реанимировали на месте происшествия.

Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте выросло до восьми

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Во время наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия, пострадали восемь человек. Об этом написала газета Bild.

По имеющийся информации, трое участников дорожно-транспортного происшествия получили тяжелые ранения. Как отметили очевидцы, в числе пострадавших в аварии есть женщина и ребенок. Одного человека пришлось реанимировать на месте.

Произошел инцидент около трамвайной остановки. Место аварии было оцеплено. 

Также уточнялось, что наезд иномарки на граждан в Штутгарте стал трагическим ДТП, поскольку доказательств преднамеренности в действиях водителя правоохранительные органы страны не обнаружили.

До этого в агентстве DPA сообщали, что водителя транспортного средства полиция уже задержала.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Двум гражданам России, которые получили ранения в ходе аварии, может понадобиться помощь хирургов. 

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