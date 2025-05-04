Главы МИД РФ и Пакистана проведут телефонный разговор

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Лавров пообщается с вице-премьером Пакистана Исхаком Даром по телефону

Главы МИД РФ и Пакистана проведут телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До этого российская сторона уже связалась с индийскими коллегами.

К телефонному разговору готовятся Москва и Исламабад. Политическое общение пройдет между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером Пакистана Исхаком Даром. Об этом написали «Известия» со ссылкой на посольство России в Исламабаде.

«Идет активный обмен мнениями, в частности, по линии МИД Исламской Республики Пакистан. В настоящее время Москвой и Исламабадом прорабатывается возможность организации в ближайшие дни телефонного разговора», — отметили в ведомстве.

К тому же Лавров накануне связался по телефону с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Глава МИД РФ призвал стороны к урегулированию разногласий при помощи дипломатических средств.

Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада произошло после теракта 22 апреля, случившегося вблизи индийского города Пахалгам. Инцидент был зафиксирован на спорной территории Джамму и Кашмир. В трагедии погибли 27 мирных жителей. В результате оба государства закрыли общую сухопутную границу, а также приостановили действие виз. При этом Нью-Дели поставил на паузу и действие договора по водам речной системы Инда.

Ранее, писал 5-tv.ru, на границе Индии и Пакистана началась перестрелка.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Испанский профессор держал детей дома четыре года из-за страха перед ковидом
0:30
Главы МИД РФ и Пакистана проведут телефонный разговор
0:10
Chevrolet Camaro выехал на встречку: в массовом ДТП в Туле погибла женщина
23:45
«Это мой опыт»: одна из обвинительниц Харви Вайнштейна заплакала в суде
23:26
Здоровый баланс: названы эффективные тренировки для замедления старения
23:02
«Меня немного трудно убить»: Маск рассказал, кто сознательно уничтожает его репутацию

Сейчас читают

Снова в России: врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена»
От заморозков спасет ледяная корочка: как помочь растениям пережить похолодание
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака