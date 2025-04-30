На границе Индии и Пакистана началась перестрелка

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Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Индия — Пакистан: конфликт

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились на прошлой неделе.

На границе Индии и Пакистана снова произошла перестрелка! Как передает издание India Today, пакистанская армия в шестой раз нарушила режим прекращения огня. И эти действия привели «к жесткому ответу» со стороны индийской армии. А вот пакистанские источники о новых атаках пока ничего не сообщают.

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились на прошлой неделе — после теракта в Кашмbре, в результате которого погибли 26 человек. Индийская сторона обвиняет в причастности к атаке Пакистан, но там все обвинения отрицают.

Dо вторник премьер Индии Нарендра Моди объявил, что вооруженные силы страны имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на этот теракт». И как только что стало известно — по данным министра информации Пакистана — Индия намерена нанести военный удар по противнику в течение следующих полутора суток!

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт
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