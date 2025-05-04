В Вашингтоне украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Пришедших на мероприятие скандировали лозунги и размахивали флагами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Провокаторы из Украины пришли на акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне и попробовали сорвать мероприятие. Кадры, на которых зафиксированы соответствующие события, опубликовали «Известия».

Участвовавшие в шествии украинцы подняли сине-желтые флаги и начали размахивать ими. Они также скандировали лозунги. Подстрекатели мешали мирной демонстрации и, вероятно, пытались сорвать событие.

Из опубликованных кадров можно сделать вывод, что провокаторы провели хорошую организацию. Один из украинцев, пришедших на мероприятие, взял с собой громкоговоритель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне впервые за шесть лет провели акцию «Бессмертный полк». До этого шествие в честь памятной даты не проводили сначала из-за пандемии коронавируса, затем в связи со «сложной политической ситуацией». Однако в текущем году местные власти решили одобрить событие.

В прошлом году провокаторы также с флагами Украины пробовали сорвать акцию «Бессмертный полк», проходящую в Вене. Они выкрикивали лозунги в громкоговорители. В ситуацию вмешалась полиция Австрии.

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