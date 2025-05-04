«Сердце забилось»: Селена Гомес о странности первого поцелуя с Бенни Бланко

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Певица Селена Гомес покрылась сыпью во время первого поцелуя с Бенни Бланко

«Сердце забилось»: Селена Гомес о странности первого поцелуя с Бенни Бланко

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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До этого исполнительница была одинока пять лет.

Певица Селена Гомес призналась, что во время ее первого поцелуя с музыкантом Бенни Бланко произошел неловкий момент. Этим она в компании избранника поделилась во время интервью для шоу Table Manners.

По словам исполнительницы, ее долгое время никто не привлекал, несмотря на частые походы на свидания и романтические истории с потенциальными партнерами в том числе.

«Но эти поцелуи были просто развлечением. Когда за поцелуем есть чувства, это совсем другое. Я же была одинока около пяти лет», — отметила певица.

К тому же она добавила, что «слишком нервничала», когда Бланко принял спонтанное решение. Сам мужчина признался, что поцеловал Селену во время игры.

«Селена как раз прижалась к моей груди, чтобы сделать фото. И когда я взглянул на нее, то подумал: „Я должен поцеловать эту девушку“. И в тот же момент поцеловал», — пояснил он.

Однако романтика не была долгой.

«Внезапно ее сердце забилось очень часто, а лицо начало покрываться сыпью», — добавил избранник знаменитости.

Общественность узнала о романе Гомес и Бланко в конце 2023 года. Пара познакомилась в юношестве. Сейчас возлюбленные помолвлены и готовятся к свадьбе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гомес рассказала о своих ошибках в прошлых отношениях.

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«Сердце забилось»: Селена Гомес о странности первого поцелуя с Бенни Бланко

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