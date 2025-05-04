«Я всегда об этом думаю»: Путин рассказал о своем преемнике

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Путин заявил, что думает о преемнике

Путин думает о преемнике

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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При этом, свое мнение президент не считает ключевым.

Президент РФ Владимир Путин постоянно думает о своем преемнике на посту главы государства. В этом российский лидер признался в документальном фильме телеканала «Россия» — «Россия. Кремль. Путин». 25 лет».

«Я всегда об этом думаю», — отметил президент.

При этом, свое мнение Путин не считает ключевым.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться доверия со стороны граждан», — поделился российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал примирение России и Украины вопросом времени. Кроме того, президент отметил, что наша страна и без ядерного оружия сможет одержать победу в СВО. Так, по словам Путина, Москву неоднократно пытались спровоцировать на его использование, стремясь заставить совершить ошибку. Но на протяжении всего этого времени не было необходимости в применении ядерного оружия.

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