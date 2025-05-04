Выстрел на поражение: фильм «Ржавчина» провалился в прокате

На съемках именно этой картины голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Фильм «Ржавчина», на съемках которого по вине актера Алека Болдуина погибла оператор Галина Хатчинс, собрал рекордно низкую кассу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Несчастный случай произошел в октябре 2021 года. Болдуин во время репетиции одной из сцен выстрелил из бутафорского оружия. В нем оказались не холостые патроны, а боевые. Несчастный случай унес жизнь оператора Галины Хатчинс. Пуля также задела режиссера фильма Джоэла Соуса, однако он отделался легким ранением.

«Я не рос среди пистолетов, мне не нравится эта культура. Оружие заставляет меня отшатнуться. Мысль о том, чтобы потрогать его, поднять его, кажется мне очень отталкивающей. Я думаю о цепочке событий, которая началась тем утром. Было принято одно плохое решение за другим. Я бы хотел никогда не работать над тем чертовым фильмом», — поделился режиссер картины.

Поначалу Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве, но вскоре дело закрыли, по сути, из-за бюрократической ошибки: патроны в полиции зарегистрировали под номером, который отличался от записанного в документах суда.

«Ржавчину» выпустили спустя четыре года после трагедии. В первые дни проката фильм собрал всего 25 тысяч долларов в 115 кинотеатрах. Бюджет картины составляет 8 миллионов долларов.

Картина повествует о мальчике Лукасе Холлистере и его младшем брате, которые остались сиротами. Однажды Лукас случайно убивает местного фермера. За это мальчика приговаривают к смертной казни. Из тюрьмы его вызволяет родной дед — известный преступник Харланд Раст, которого как раз и играет Алек Болдуин.

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