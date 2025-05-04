Взрыв прогремел в жилом доме на юго-западе Москвы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 940 0

По сообщению очевидцев, хлопок был сильный — в соседних домах затряслись окна.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв прогремел на юго-западе Москвы по адресу Генерала Тюленева, 39. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Хлопок был достаточно сильный, отмечают очевидцы, жильцы соседних домов почувствовали, как затряслись окна в квартирах. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru заметны клубы огня, охватившего квартиру на последнем этаже жилого дома.

На место выдвинулись специалисты МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутату оторвало ноги при взрыве снаряда времен ВОВ в гараже.

Народный избранник Игорь Печура вместе с сыном увлекался поиском реликвий Великой Отечественной войны. В свободные часы он возглавлял поисковый отряд. Вечером 25 апреля Печура находился в гараже рядом со своим домом в «Петровской даче», где произошла детонация снаряда. Члены семьи депутата после взрыва вышли на улицу и увидели, что у гаража отсутствует часть стены. Депутату оторвало ноги до колена.

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