«Прогнозы плохие»: депутату оторвало ноги при взрыве снаряда времен ВОВ в гараже

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Депутату из Ленобласти оторвало ноги при взрыве снаряда времен ВОВ в гараже

«Прогнозы плохие»: депутату оторвало ноги при взрыве снаряда времен ВОВ в гараже

Фото: ВКонтакте /Алексей Печура/alexeimginskiy

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Мужчина увлекался поиском реликвий Великой Отечественной войны.

Депутат из Ленинградской области Игорь Печура лишился ног после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Печура вместе с сыном увлекался поиском реликвий Великой Отечественной войны. В свободные часы он возглавлял поисковый отряд.

«Вечером 25 апреля Печура находился в гараже рядом со своим домом в „Петровской даче“, где произошла детонация снаряда времен Великой Отечественной войны. Члены семьи депутата после взрыва вышли на улицу и увидели, что у гаража отсутствует часть стены», — рассказал источник.

Депутату оторвало ноги до колена. Из прочих последствий — ампутированные кисть и часть пальцев на уцелевшей руке. Тело пострадавшего покрыто ожогами.

Жена депутата Екатерина Печура рассказала, что ее муж сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Никто не представляет, как такое могло быть… Гаража у нас нет, стены снесены. Прогнозы (у врачей. — Прим. ред) очень плохие. Он в реанимации», — сообщила женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии обнаружили неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой.

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