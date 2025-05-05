Новая афера: мошенники обманывают россиян под видом военной прокуратуры

Аферисты запугивают тем, что кто-то получил доступ к банковским счетам граждан.

Преступники все чаще пытаются установить контакт с людьми, представляясь сотрудниками военной прокуратуры. Об этом проинформировала пресс-служба подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое занимается противодействием неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий.

«Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам», — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

После того как преступники установили контакт с жертвой, они убеждают ее в необходимости снять деньги и передать их курьерам, чтобы предотвратить перевод средств на Украину.

В этой схеме курьер должен поместить деньги клиента в якобы защищенную ячейку.

В ведомстве рекомендуют при подобных звонках не поддаваться на уловки злоумышленников, сразу же завершать разговор и не предоставлять никому свои финансовые средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана под видом материальной помощи.