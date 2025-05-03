Жителей четырех регионов предупредили о мошенничестве под предлогом матпомощи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

В Курской области предупредили о мошенничестве под предлогом матпомощи

В Курской области предупредили о мошенничестве под предлогом матпомощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Курская область

Злоумышленники требуют от граждан сканы личных документов.

Персональные данные мошенники начали красть в Telegram. Злоумышленники обещают поступления дополнительной материальной помощи для жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области в своем Telegram-канале.

Входя в доверие, аферисты показывают гражданам фальшивое распоряжение полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Затем отправляют пользователей на регистрацию в специальном боте мессенджера, чтобы те «получили денежные средства», и заявляют о необходимости отправить комплекс документов, в числе которых и копия паспорта.

Власти Курской области призвали ни при каких обстоятельствах не отсылать незнакомым людям персональные данные, к которым относятся и копии документов. Там же порекомендовали в обязательном порядке осуществлять проверку данных о «новых выплатах» в официальных источниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы. К самым частым методам злоумышленников специалисты по безопасности причислили поддельные выплаты и фальшивые приглашения на парад в честь памятной даты.

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