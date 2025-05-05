Умер актер из сериала «Метод» Артур Кочканян

На 61-м году жизни скончался актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не раскрывается. В память о нем в вышеупомянутом нижегородском театре состоится 24 мая показ мюзикла под названием «Труффальдино», в постановке которого при жизни участвовал сам Кочканян.

Актер был известен российскому зрителю и благодаря участию в популярном сериале «Метод» 2015 года.

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