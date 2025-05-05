Вес, суставы, психика: терапевт назвала главные угрозы здоровью у сотрудников на удаленке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Терапевт Портнова: сотрудники на «удаленке» могут быстро набрать лишний вес

Вес, суставы, психика: терапевт назвала главные угрозы здоровью у сотрудников на «удаленке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Сидячий образ жизни и близость холодильника сыграют с организмом злую шутку.

Работа на удаленке может ударить по физическому и психическому здоровью человека. Подробнее об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-терапевт Роксана Портнова.

Прежде всего, опасность вызывает близость кухни и холодильника, из-за которой человек чаще начинает перекусывать, а значит — быстрее набирать лишний вес.

Другая проблема — сидячий образ жизни, который может приводить к болям в спине и шее, предупреждает эксперт.

«Кроме того, снижение физической активности связано с уменьшением костной массы, развитием остеопороза и ожирения, что увеличивает риск сахарного диабета и заболеваний сердца», ─ отметила терапевт.

Также, добавляет Портнова, под угрозу попадает и психическое здоровье удаленного работника. Такие сотрудники чаще страдают тревожностью и испытывают гнетущее чувство одиночества из-за отсутствия живого общения, которое есть в офисе.

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