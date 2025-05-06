Российские «Тюльпаны» сравняли с землей пункт управления ВСУ

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Российские «Тюльпаны» уничтожили пункт управления ВСУ

Фото, видео: Рубцов Андрей/ТАСС; 5-tv.ru

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Украиские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

На южнодонецком направлении специальной операции наши штурмовики выбили боевиков ВСУ сразу из нескольких опорных пунктов.

Несмотря на интенсивный ответный огонь, российские военные закрепились на новых рубежах и зачистили освобожденную территорию от оставшихся боевиков. Кроме того, удалось сорвать подвоз боеприпасов для передовых частей врага.

На том же направлении, в районе населенного пункта Богатырь, наступление штурмовых отрядов поддержали артиллеристы. Наши самоходные минометы «Тюльпан» поразили замаскированный пункт управления ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

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