Хотела проучить экс-мужа: звезду сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 18 0

Актриса Ольга Лаврова отдала мошенникам 80 тысяч рублей

Актриса театра и кино отдала 80 тысяч рублей мошеннику

Фото: Вконтакте/Ольга Лаврова/olya393

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В итоге актриса сама стала жертвой обмана.

Актриса сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам 80 тысяч рублей в попытке «надавить» на бывшего мужа. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что на днях знаменитость обратилась в полицию столицы. По ее словам, она стала жертвой афериста, который выманил у нее крупную сумму под видом помощи в семейном конфликте.

Злоумышленник представился Александром и предложил актрисе свои услуги по «моральному давлению» на экс-супруга. При встрече на Лубянском проезде Лаврова передала ему 30 тысяч рублей наличными, а спустя время перевела еще 50 тысяч.

По словам источника, было возбуждено уголовное по факту совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Сейчас личность афериста устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что покупательница квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной намерена подать апелляцию. Она не согласна с решением суда, из-за которого лишилась апартаментом в элитном ЖК за 112 миллионов рублей, и считает себя в этой ситуации пострадавшей, а не певицу.

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