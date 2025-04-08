Борьба не окончена: покупательница квартиры Долиной намерена подать апелляцию

Суд вынес решение по делу о квартире Ларисы Долиной. Сможет ли певица вернуться в свое жилье? Нужно ли ей будет выплачивать компенсацию покупательнице? Какое наказание ждет арестованных фигурантов? Правда ли история с квартирой подкосила здоровье артистки? И как сейчас она себя чувствует? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ситуация с продажей квартиры, конечно, крайне стрессовая. Сама народная артистка Лариса Александровна Долина за эти полгода, я уверен, потеряла, покалечила нервную систему окончательно», — высказался светский журналист Роман Миров.

Лариса Долина может вновь официально жить в своей пятикомнатной квартире в московских Хамовниках. Такое решение на днях вынес суд. Вот только Полина Лурье, которая заплатила за эти апартаменты в элитном ЖК 112 миллионов рублей, и ее адвокат с вердиктом категорически не согласны.

«Несмотря на всю добросовестность Полины, решение не в нашу пользу. Признали недействительной сделку. Дальше апелляция будет», — уточнила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

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Эта история началась летом прошлого года. Мошенники под видом сотрудников спецслужб заставили Долину продать недвижимость. А вырученную сумму плюс личные сбережения перевести на так называемый безопасный счет. Обещали, что сделка будет фиктивной и нужна для спасения жилплощади и финансов от злоумышленников. Всего артистка отдала 180 миллионов рублей. О том, что ее обманули, она узнала, только когда в квартиру попытались попасть новые хозяева.

«Мне всегда казалось, что это женщина серьезная, которая не верит всему на слово, скажем так. Мне просто сам факт интересен: что же ей говорили? Как ее убеждали?» — отметил журналист Алексей Остудин.

«Когда вам говорят: сейчас, только сейчас, только в этот момент, завтра будет поздно — вероятнее всего, что это мошенники. Мы вам звоним из прокуратуры, из Следственного комитета, из главного управления ФСБ», — объяснил эксперт по кибербезопасности Евгений Добровольский.

Полина Лурье заявила, что не знала о криминальной стороне сделки и о ее якобы фиктивности. Но деньги-то женщина перевела самые настоящие. И договор купли-продажи у нее на руках. А значит, по закону она имела полное право заселиться. Однако Долина освобождать квартиру не спешила. Начался судебный процесс.

«У нас самостоятельный иск о выселении. Соответственно, к нам — признание сделки недействительной», — рассказала адвокат Свириденко.

Следствие длилось почти год. За это время арестовали сразу несколько подозреваемых. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Каждому в этой схеме отводилась своя функция: кто-то был курьером, кто-то оформлял на свое имя банковские карты. Недавно состоялось очередное заседание, и всех оставили под стражей минимум до 28 мая.

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«Возбуждено уголовное дело по 159, части четвертой. Данная статья подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы. Но, конечно, суд будет оценивать доказательства, будет оценивать роль каждого, кто участвовал в этой схеме», — уточнила юрист Илона Гуськова.

Спор Долиной и Лурье разрешился намного раньше. Адвокатам артистки с помощью экспертизы удалось доказать, что в момент совершения сделки ее состояние было психически неустойчивым. И именно это послужило главным аргументом. Суд встал на сторону звезды.

«Ее мошенники раскачивали для того, чтобы она как раз приняла те действия, чтобы мошенники достигли определенную цель — это продажа квартиры как можно быстрее», — объяснила юрист Гуськова.

Полина Лурье такого исхода не ожидала. Она отказалась от интервью, однако по запросу программы «Светская хроника» дала письменный комментарий.

«В день заключения договора Лариса Долина явно понимала свои действия. В этот день она не только преподавала в институте, но и выступала на концерте в Государственном Кремлевском Дворце. В то же время ее адвокаты утверждают, что она не осознавала своих поступков», — заявила Полина Лурье.

Лурье заявила, что считает себя главной пострадавшей.

«Имя Лариса Долина, конечно, сыграло важную роль в судебном процессе. Возможно, если бы это был кто-то обычный рядовой гражданин, внимание не было столь пристальным, как сейчас», — выразил мнение журналист Миров.

По словам юристов, вполне возможно, Ларисе Александровне все-таки придется вернуть Полине те самые 112 миллионов.

«У нас есть дело уголовное, которое находится на стадии расследования и, соответственно, именно в этой связке сейчас сказать, обязал ли суд вернуть Долиной денежные средства, мы не можем», — подчеркнула юрист Гуськова.

Близкие поделились: вся эта история сильно подкосила народную артистку.

«Проблемы со здоровьем не ярко выраженные, то есть они заметны в эмоциональном поведении. Она стала очень нервной, очень дерзкой, очень колкой, еще более острой на язык, чем она была ранее», — высказался Роман Миров.

«Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила», — призналась Долина.

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Коллеги Ларисы Александровны заявили, что она всегда может рассчитывать на их помощь.

«Это ужасно, честно говоря. Лариса Александровна — это боль моя, потому что это моя близкая подруга. И то, что с ней произошло, это, конечно, вопиюще. Чем могу, буду ей помогать. Она никогда ни о чем не просит. На то и друзья, чтобы не просили. Но она знает, что настоящие друзья всегда рядом. Мы ее не бросим никогда в беде», — заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Когда стало известно, что никакое выселение Долиной не грозит, друзья-артисты порадовались за нее. Неужели все волнения позади? Однако, судя по тому, что сторона Лурье планирует подать апелляцию, выдыхать пока явно рано. Во всяком случае, до следующего судебного заседания.